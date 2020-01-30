Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб

Share Tweet Share Share Email Comments mirror.co.uk

В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина решил укротить огромную ядовитую змею на глазах у соседей и погиб от ее укуса. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета Daily Mirror.

Шаман по имени Норджани (Norjani) поймал королевскую кобру и неделю держал ее в хижине, где лечил людей методами нетрадиционной медицины. В субботу, 25 января, он решил показать свою пятиметровую змею соседям. На кадрах видно, как индонезиец стоит с рептилией на плечах. Когда она бросилась в лицо Норджани, он с улыбкой увернулся.

Затем кобра вцепилась в его правое запястье. Шаман скрючился от боли, но продолжил дразнить змею. Он ударил пресмыкающееся по голове, после чего подул на место укуса. По словам очевидцев, Норджани отказался от помощи местных жителей и приступил к привычным делам. Спустя два часа он пожаловался на сильные недомогания и был доставлен в больницу.

Медики дали пациенту противоядие, но яд успел распространиться по всему телу. Вечером того же дня Норджани скончался. Его семья убила кобру, отрубив ей голову.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Человек может умереть через 15 минут после укуса. В природе королевские кобры питаются преимущественно другими видами змей. Они обходятся без еды до трех месяцев.