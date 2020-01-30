От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане

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Фото: Офис Президента Украины

Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовали раскрыть информацию об организации и финансировании поездки главы государства Владимира Зеленского в Оман, а также обнародовать программу его пребывания и встреч. Соответствующее заявление опубликовано на странице партии в Facebook.

Обращение было направлено на имя председателя Офиса президента (ОП) Андрея Богдана для «раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха» Зеленского. Согласно информации пресс-службы украинского лидера, он отправился в Оман с рабочим визитом, однако СМИ и официальные ресурсы ОП не анонсировали информацию о поездке и ее цель.

«Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время “высоких встреч” с иностранными лидерами», — отметили депутаты, указав, что при официальных визитах ОП публикует программу пребывания с перечнем встреч президента.

Члены «Европейской солидарности» заявили, что особенно их интересует вопрос финансирования поездки. Несмотря на заявление Офиса президента о том, что Зеленский полетел в Оман за свой счет, он не указал расходы на поездку в декларации.

Также депутаты потребовали пояснить несвоевременной реакции президента и не отправления президентского самолета за украинской делегацией в Оман в связи с крушением украинского самолета в Иране.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент улетел на отдых, однако позже пресс-служба главы государства пояснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.

8 января украинский президент прервал свой визит и вернулся в Киев в связи с катастрофой украинского лайнера в Тегеране в результате ракетного удара. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.