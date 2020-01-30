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Как приготовить коктейль с клубникой

Любишь ли ты готовить коктейли? Думаешь, это просто? Надо просто взять несколько видов необычных спиртных напитков, смешать их На самом деле это непростое искусство. К тому же в коктейли можно добавлять и ягоды, делая их еще более оригинальными. Освоила ли ты приготовление клубничных коктейлей? Если нет, давай наверстывать упущенное. Ведь клубника это и пикантно, и полезно, и вкусно, и красиво

Как приготовить клубничный коктейль за 1,5 минуты

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Готовим клубничный коктейль

Клубника с йогуртом

Этот напиток относится к смузи, настоящим охлажденный десертам из ягод, фруктов, льдом и йогуртом. Такой густой коктейль будет и питательным, и вкусным. А вместо обычного молока можно попробовать даже кокосовое, что придаст напитку экзотичный вкус. Нам потребуется около 10 клубничек, пара бананов, 5 кубиков льда, полстакана кефира или нежирного йогурта и треть чашки молока. Перед приготовлением такого коктейля надо сперва охладить стакан в холодильнике. Бананы надо разделить на две части. Затем клубнику с ними надо смешать в блендере и добавить туда йогурт, молоко и немного льда. Готовую массу надо размешать ложкой до однородного состояния. Если напиток будет слишком уж густым, то можно разбавить его кипяченой водой и снова перемешать в блендере. Осталось только разлить коктейль и украсить его клубникой.

Клубника с ромом

Рецепт этого коктейля напоминает приготовление мохито. Только в данном случае не используются мята и сок лаймы. Для коктейля потребуются несколько свежих клубник, сахар, белый ром и охлажденная содовая. Клубнику надо растереть с сахаром и залить, помешивая, ромом. Затем туда надо добавить содовой. На гарнир отлично подойдут тонкие срезы все той же клубники.

Клубника с вином

Этот коктейль является родственным Сангриии, где с вином идут фрукты. Чтобы приготовить такой напиток, надо брать недорогое вино, можно даже просто качественное сухое. Потребуется 300 грамм свежих ягод, 150 грамм сахара, 100 грамм красного и 200 грамм белого вина. Клубнику надо засыпать сахаром и залить вином. Размешивать следует до полного растворения сахара, при этом ягоды желательно оставить целыми. Затем полуготовую смесь следует накрыть и на 3-4 часа оставить в прохладе. В каждый стакан с коктейлем стоит класть по несколько клубник.

Клубника с коньяком

Если пропитать и без того сочные ягоды еще и коньяком, а потом поместить в холодное красное сухое вино, то вкус и аромат такого блюда будут незабываемыми! А сделать такой коктейль несложно. Надо взять 300 грамм клубники, 75 грамм сахара, 75 миллилитров коньяка и бутылку сухого красного вина. Клубнику надо высыпать в большой кувшин и засыпать сахаром, добавив коньяк. Вкусную смесь надо поставить в холодильник на ночь или на 8 часов. А непосредственно перед подачей в каждый стакан помимо напитка надо добавлять еще и ягоды клубники, пропитанные коньяком.

Клубника с соком

Клубничный безалкогольный коктейль можно приготовить с помощью апельсинового фреша. И такое сочетание, что интересно, вполне может считаться даже диетическим. Чтобы не сделать напиток совсем уж скучным, можно сверху разместить легкий шарик из взбитых сливок. К тому же это сделает коктейль более вкусным. Потребуется помимо клубники четверть литра собственно фреша, 4-5 кубиков льда, мед или сахар и сливки. Фреш со льдом надо поместить в блендер и добавить туда клубники. А вот сахар и мед следует добавлять по вкусу. Все эти ингредиенты надо взбить до получения однородной массы, дать на 10 секунд отстояться и снова пройтись блендером. После переливания коктейля в стаканы сверху помещаются те самые взбитые сливки и клубника.