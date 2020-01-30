12 потрясающе красивых горных вершин планеты. Они обязательно приснятся вам этой ночью!

Share Tweet Share Share Email CommentsПоклонники высоты и экстрима наверняка придут в восторг от того перечня горных вершин, которые собрали в этом альбоме. Здесь все самые знаменитые, красивые и популярные горы — мечта страстного скалолаза… и просто ценителя экзотики.

Ведь ни один вид на свете не сравнится с тем, который открывается с вершины знаменитого Монблана. Или просто вид на Фудзияму или вулкан Котопахи. Словом, увидеть такой пейзаж своими глазами — настоящий подарок судьбы!

Гора Фудзияма – 3776 метров, Япония

Вулкан Котопахи – 5897 метров, Эквадор

Гора Рейнир в штате Вашингтон – 4392 метра, США

Гора Монблан – 4810 метров, Франция/Италия

Стратовулкан Килиманджаро – 5895 метров, Танзания

Гора Эльбрус – 5642 метра, Россия

Вершина Кала-Патхар – 5643 метра, Непал

Гранитная скала Хаф-Доум в Калифорнии – 2694 метра, США

Гора Столовая в Кейптауне – 1086 метров, Южно-Африканская Республика

Гора Кинабалу – 4095 метров, Борнео

Гора Косцюшко – 2228 метров, Австралия

Гора Тубкаль – 4167 метров, Марокко