12 потрясающе красивых горных вершин планеты. Они обязательно приснятся вам этой ночью!

Share Tweet Share Share Email CommentsПоклонники высоты и экстрима наверняка придут в восторг от того перечня горных вершин, которые собрали в этом альбоме. Здесь все самые знаменитые, красивые и популярные горы — мечта страстного скалолаза… и просто ценителя экзотики.
Ведь ни один вид на свете не сравнится с тем, который открывается с вершины знаменитого Монблана. Или просто вид на Фудзияму или вулкан Котопахи. Словом, увидеть такой пейзаж своими глазами — настоящий подарок судьбы!
Гора Фудзияма – 3776 метров, Япония
Вулкан Котопахи – 5897 метров, Эквадор
Гора Рейнир в штате Вашингтон – 4392 метра, США
Гора Монблан – 4810 метров, Франция/Италия
Стратовулкан Килиманджаро – 5895 метров, Танзания
Гора Эльбрус – 5642 метра, Россия
Вершина Кала-Патхар – 5643 метра, Непал
Гранитная скала Хаф-Доум в Калифорнии – 2694 метра, США
Гора Столовая в Кейптауне – 1086 метров, Южно-Африканская Республика
Гора Кинабалу – 4095 метров, Борнео
Гора Косцюшко – 2228 метров, Австралия
Гора Тубкаль – 4167 метров, Марокко