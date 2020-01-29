Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против «сделки века»

ООН, 29 янв – РИА Новости.

Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США «сделку века», заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.

По его словам, президент страны Махмуд Аббас выступит в СБ ООН в течение ближайших двух недель, чтобы донести позицию Палестины по так называемой «сделке века».

«Мы также будем консультироваться со всеми, чтобы, как мы надеемся, к тому времени у нас был согласован текст, по которому Совбез бы проголосовал», — сказал Мансур.

По его словам, Палестина будет вести консультации с членами СБ ООН по своему проекту резолюции. «Мы приложим все усилия с нашими друзьями, чтобы подготовить максимально сильную резолюцию и увидеть максимальную поддержку резолюции», — добавил он.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года «сделкой века» полностью проигнорирована.