В России отзывают 118 автомобилей Toyota

Компания Toyota отзывает в России 118 автомобилей Toyota Alphard. Из-за возможных проблем с ремнями безопасности бесплатному ремонту за счет ООО «Тойота Мотор» подлежат машины, реализованные с 31 октября 2019 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной сервисной акции, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является вероятность некорректного срабатывания одной из двух систем блокировки, установленных во время производства ремней безопасности задних сидений.

«При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями). Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм», — говорится в сообщении.

В рамках отзыва ООО «Тойота Мотор» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно проверить и, при необходимости, заменить ремни безопасности задних сидений. Письменное уведомление о сервисной акции будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.

Ознакомиться с перечнем VIN-номеров отзываемых машин можно в приложенном документе на официальном сайте Росстандарта.