Легендарный американский футболист Крис Долман умер от рака а 59-м году жизни

28 января после длительной болезни (рак мозга) на 59-м году жизни скончался легендарный футбольный защитник Крис Долман – член Зала славы профессионального футбола.

Звезда американского фудбола выступал за клубы «Миннесота Викингс», «Атланта Фалконс», «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Крис Долман восемь раз участвовал в Матчах все звезд NFL (Про-боулз) и многократно был включен в различные символические сборные по итогам сезона. В частности – в сборную 1990-х годов NFL.

Кри Долман – обладатель Кольца почета «Миннесота Викингз». В 2010 году он был включен в список 50 величайших игроков клуба.