МИД Турции назвал «сделку века» Трампа планом узурпации палестинских земель

«Так называемый США мирный план — мёртворождённый. Он является планом аннексии, нацеленным на узурпацию палестинских земель и уничтожение (идеи сосуществования – ред.) двух государств. Народ Палестины и его земли нельзя купить за деньги», — цитирует МИД Турции ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «Иерусалим является (для Анкары – ред.) красной чертой». «Мы не допустим шагов, направленных на легитимизацию оккупации и тирании Израиля. Мы всегда будем рядом с братским народом Палестины и продолжим работать на палестинских территориях ради независимой Палестины», — сообщили в МИД республики.

Турция также заявила, что она не будет «поддерживать какой-либо план, который не примет Палестина». «Мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут, если не будет положен конец политике оккупации», — отмечается в распространённом заявлении.