Когда были приручены кошки?

Share Tweet Share Share Email CommentsКошки — это очень древние животные. Были найдены кошачьи останки, которым миллионы лет!

Домашние кошки, которые нам так хорошо известны, произошли от дикой кошки, но от какой именно — мы не знаем: ведь это было слишком давно. Возможно, все разновидности, или породы, кошек ведут свое начало от двух-трех маленьких диких кошек, существовавших в Европе, Северной Африке и Азии тысячи лет назад.

Считается, что около 5000 лет назад они были впервые приручены. Мы знаем, что 4000 лет назад у египтян были ручные кошки. Люди поклонялись им, и некоторые божества изображались с кошачьей головой. Кошкам даже приносились жертвы.

Когда домашняя кошка умирала, то египетская семья и вся прислуга брили свои брови и ходили в трауре. Смерть храмовой кошки одела в траур целый город. Было найдено много мумий этих животных, сделанных так же, как мумии фараонов и знатных придворных. Расплатой за убийство кошки была только смерть!

В Европе до 1000 года н. э., вероятно, не было ручных кошек. В древнейшие времена европейцы относились к этим животным совсем по-другому, чем египтяне. Считалось, что в ней заключен дьявольский дух. Дьявол часто изображался в облике черного кота, и существовало поверье, что ведьмы превращаются в кошек.

Разные породы кошек, да и просто отдельные особи отличаются друг от друга так же сильно, как и собаки. Легко отличить длинношерстных кошек от короткошерстных. Из длинношерстных самые известные — это ангорская и персидская.

Отсюда: intofact.ru