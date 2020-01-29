Share Tweet Share Share Email CommentsКакой аэропорт считать самым комфортным? Как говориться, сколько людей столько и мнений, самая сложная задача которую можно себе только представить это попытаться угодить всем. В силу этой причины у каждого человека свои представления о том какой он самый комфортный аэропорт. Всемирная организация международных аэропортов составила рейтинг аэропортов у которых максимально получилось удовлетворить требования к комфорту большинства пассажиров. Итак, какой же он, аэропорт который соответствует наибольшем образом нашим понятиям -комфорт, прогресс, чистота.

На первом месте по уровню комфорта находится аэропорт Сеула — Инчхон. Аэропорт столицы Южной Кореи, уже семь лет возглавляет рейтинг самого комфортного аэропорта в мире. Для многих аэропортов в мире, международный аэропорт Сеула является эталоном комфорта, который можно создать для пассажиров. Сеульский аэропорт имеет 74 выхода на посадку и обслуживает 40 миллионов пассажиров в год. Как считают эксперты, добиться столь высокого уровня комфорта позволяет огромная армия служащих аэропорта. В штате этого аэропорта работает 35 тысяч человек. Благодаря столь высокому количеству работников, аэропорт содержится всегда в идеальной чистоте, а так же все услуги пассажирам оказываются с не вероятной быстротой.

На втором месте рейтинга самых комфортных аэропортов – аэропорт Сингапура – Чанги. Обслуживанием пассажиров в Сингапурском аэропорту занимается 13 тысяч человек. К услугам пассажиров в этом аэропорту – массажные кресла в зале ожидания, кинотеатр и даже бассейн.

Третье место у Пекинского международного аэропорта – Шоуду. Пекинский международный аэропорт обслуживает порядка 1100 рейсов в день. Так же в Пекинском аэропорту есть выход в метро. Ряды кресел в зале ожидания оборудованы розетками. Все туалеты оборудованы местами для инвалидов, а также помещениями для пассажиров с маленькими детьми. В аэропорту есть большой зимний сад.

В Европе самым комфортным аэропортом стал международный аэропорт Мальты. Хоть аэропорт Мальты и небольшой, в нем сделано все для комфортного пребывания пассажиров.

Самым комфортным аэропортом Северо Американского континента, признан аэропорт Оттавы, в Канаде.

Этот аэропорт обслуживает порядка 17 тысяч рейсов вдень. Всю территорию аэропорта покрывает Wi-Fi, следует отметить тот факт, что Wi-Fi абсолютно бесплатный.

Кстати, самым не комфортным для пассажиров аэропортом, признан международный аэропорт Шарля де Голля в Париже.