ПАСЕ ратифицировала полномочия делегатов России в полном объеме

close
Доминик Бутен/РИА «Новости»
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно результатам голосования, за ратификацию полномочий выступили 96 членов ПАСЕ, против 44, воздержались – 7.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила поправки к резолюции о полномочиях России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России
— «Внимательно следить»: ПАСЕ пронаблюдает за изменением Конституции РФ
Источник