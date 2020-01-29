ПАСЕ ратифицировала полномочия делегатов России в полном объеме

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно результатам голосования, за ратификацию полномочий выступили 96 членов ПАСЕ, против 44, воздержались – 7.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила поправки к резолюции о полномочиях России.

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