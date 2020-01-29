В трех районах Алтайского края ввели режим после третьей волны снежного шторма

Три района Алтайского края – Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский, — где после мощных снегопадов сложилась наиболее сложная ситуация, пришлось «погрузить» в режим чрезвычайной ситуации. Об этом 29 января заявил вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко в ходе оперативного совещания в Главном управлении МЧС России по региону, сказано на сайте правительства. Он заверил, что ситуацию контролирует межведомственный оперативный штаб.

По словам зампреда, неблагоприятные метеоусловия в Алтайском крае наблюдаются с декабря прошлого года, а в течение января жители региона переживают уже третью волну снежного шторма, причем сильные снегопады и метели затронули практически всю территорию края. «В связи с необходимостью консолидации всех сил и средств по решению губернатора Виктора Томенко в крае введен режим повышенной готовности. Ряд районов (Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский), где наиболее сложная ситуация, функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня сохраняется наиболее сложная обстановка в южных районах Алтайского края. Там работают специальные подразделения МЧС в постоянном взаимодействии с местными органами власти. За январь в отдельных территориях выпало осадков в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Главная проблема в том, что участки дорог после очистки от снега в таких метеоусловиях буквально за 20 минут снова превращаются в сплошной снег», — сообщил Степаненко.

Он также заявил, что для обеспечения взаимодействия всех подразделений единой системы предупреждения и ликвидации ЧС был создан межведомственный оперативный штаб, который координирует всю проводимую работу. После получения неблагоприятного прогноза погоды специальные группы МЧС были развернуты в трех районах для оказания помощи гражданам.

Замначальника краевого учреждения «Алтайавтодор» Олег Лугачев в свою очередь доложил, что для очистки дорожной сети от снега в Алтайском крае мобилизовано около 1 тысячи единиц техники. «В такую неблагоприятную погоду каждую смену работает около 500 единиц. В ночную смену — 100-120 единиц в зависимости от погоды. Как никогда, в этом году мы привлекаем очень много техники сторонних организаций. Особенно помогают фермерские хозяйства Топчихинского, Змеиногорского районов, сельхозпроизводителям дороги нужны, чтобы вывозить произведенную продукцию, например молоко. Организовано полное взаимодействие МЧС, ГИБДД и администраций районов. Там, где это необходимо, в первую очередь обеспечиваем движение, чтобы перевезти больных, подвезти продукты и товары первой необходимости. В этом году привлекались к работам подразделения воинских частей: специальная техника помогала в расчистке дорог в Топчихинском и Алейском районах», — сообщил Олег Лугачев.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров добавил, что 28 января при содействии дорожных служб в Змеиногорский и Третьяковский районы было доставлено более 50 тонн товаров. Кроме того, организована работа по доставке грузов в населенные пункты, к которым затруднен проезд. По его словам, в настоящее время сохраняются неблагоприятные погодные условия на дорогах в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском районах. Такие погодные условия ожидаются до середины дня, затем прогнозируется улучшение погоды: понижение температуры и прекращение снега.

Напомним, что с 25 января в Алтайском крае в режиме повышенной готовности работают все службы и структуры, от эффективного реагирования которых зависела безопасность граждан. Спрогнозированный синоптиками снежный ураган прошел в регионе без трагических последствий, однако бороться со стихией пришлось всеми возможными силами, в том числе с привлечением военной техники и снегоходов спасателей. Режим повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС был введен 23 января постановлением губернатора края Виктора Томенко. Несмотря на то, что регион еще не успел отойти от прежней снежной бури, и дороги к отдаленным селам только пробили, на выходных жители края снова оказались во власти стихии, а часть дорог закрыли для движения.