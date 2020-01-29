10 ошибок, которые совершает женщина в отношениях с мужчиной

Share Tweet Share Share Email CommentsЧто превращает принцессу в злобную тетку, а жизнь принца — в страшную сказку? Кэрри совершала миллион ошибок в отношениях с мужчиной своей мечты, но это не помешало влюбленным!

Ошибки… Мы ведь не хотим их совершать. Мы уверены, что будем любить, заботиться, жить душа в душу, улыбаться и красить ресницы к его приходу. Но, как только заканчиваются розы и гормоны, в нас вселяется злобная тетка, которой все не так, которая хочет переделать, научить, не отпустить, замучить и завалить эсэмэсками самого любимого, самого дорогого. И чем дороже и любимее, тем активнее злобная тетка (хочет, видимо, запугать, чтоб не сбежал). Я насчитала 10 вещей, которые делают принцессу теткой, а жизнь принца превращают в страшную сказку.

1. «Не надо, я сама»

Об этой ошибке можно песни слагать. У меня была подруга Маня. Вышла она замуж за Игоря и сделала губки бантиком. В их семейной жизни Игорь — герой, который знает и умеет все. А Маня… А Маня переживает, поддерживает его и восхищается. Мало кому удается такая мудрость. Чаще «сильные, независимые, уверенные в себе» дамы хотят, чтобы мужчина, услышав «не надо, я сама», все равно помог донести чемодан. А он, бедный, все всерьез — сказала «не надо», сказала «сама», вот он и идет рядом и смотрит с недоумением, как она прет на себе чемодан. А потом начинается. Она все чаще повторяет «я сама», с каждым разом все злобнее, она обижается, что он стал бездельником, вообще не замечает ее, даже пальто не подаст. Все самой приходится! Все! А потому что надо было, как Маня — просто сказать «помоги, пожалуйста», и не хвататься за чемодан, а подождать секунду.

2. «Ой, ну все…»

Шуток про это миллион.

— Милая, ты обиделась?

— Нет.

— Сильно?

— Да.

Мама моей подруги объясняла, что на мужчину нужно регулярно обижаться, тогда он будет вечно виноватый и шелковый. Звучит дико. Мы так не будем. Но иногда мы даже не обижаемся. Нас все бесит. И ОН как будто специально бесит. Сидит и хлюпает. Или дышит так громко, что нос свистит. И злобная тетка внутри закипает. А потом он вдруг спрашивает: «Ну че, зай, кино посмотрим?» А она как зашипит: «Ой, ну все», и дверью ша-рах!

Он, конечно, ничего не понял. Поэтому лучше бы она сразу объяснила, что ее все бесит, а не он вовсе, и не кино. Потому что он тоже может терпеть, терпеть, а потом сказать «ой, ну все», и ведь всерьез сказать, а не потому что все бесит.

3. «Он должен был сам догадаться».

«Если ты не понимаешь, я не могу тебе объяснить», «ты что, не видишь?». Да ты сама себя не понимаешь, как уж ему-то справиться?! Тем более, что мужчины понимают разговоры по делу. Хочешь — скажи. Скажи словами. Хочу шубу. Не нравится выпрашивать неромантично, мечтай вслух. «Вот бы поехать с тобой в Лондон и кататься на втором этаже красного автобуса всю ночь. В шубе». Хочешь, чтобы пожалел и обнял? Скажи. Хочешь, чтобы встал с дивана — не ходи вокруг, вздыхая, как раненая пантера, а скажи «пошли в кино». Мужчина — существо конкретное. Действуй, а не жди, пока сам догадается.

4. Звонить, писать, достать

Есть такие дамы, которые своей дуростью испортили репутацию всем женщинам. Мой друг Леха заявил недавно, что никогда не женится, потому что женщины сумасшедшие, они звонят по сто раз, требуют эсэмэсок, фоток и поболтать. А ему некогда.

И правда, его бывшая жена, если звонила ему, то до победного конца — могла, если он сразу не брал трубку, набрать раз 15, 20, пока у него батарейка не садилась. Параллельно она писала сто сообщений с «воплями» «ты где?», «что случилось?», «ты жив?», «ты меня разлюбил?» и т. д. Никаких совещаний и «не могу, занят» она не понимала.

Мужчина действительно способен часто звонить и даже горячие эсэмэски писать, но в первые месяцы любви, а не всю жизнь. А бомбардировки звонками сводят с ума. Мужчине звонить нужно по делу. Говорить коротко и ясно. Если не взял трубку, ждать, когда перезвонит. Вообще, это у всех нормальных людей так.

5. Он мо-о-ой!

У моего друга Сережи была девушка, которая, возлюбив его, окружила собой, «офлажковала» и старалась упрятать его от всего мира. На его страничке в соцсети она разместила их общее фото и написала «Он — мо-о-ой»! Его походы с друзьями на футбол и в бар постепенно сошли на нет, потому что она ходила с ним. Она дружила с его мамой так активно, что мама стала звонить ей, а не сыну. Она могла заявиться к нему на работу, чтобы «чмокнуть» или занести обед. Он сбежал, пока ее не было дома. Мужчина-то не подписывался стать вашим диванным йоркширским терьером.

6. Слепила из того, что было

Посмотрела на него и сразу прикинула: «Ага, добрый, работящий, а бороду мы сбреем, от друзей этих глупых избавимся, это хобби — вырезание по дереву — мы изживем. В общем, будем работать с материалом заказчика». И начинается лепка, кройка и шитье. И «я его воспитала для себя». А потом он вдруг перестает нравиться, какой-то он другой стал, неинтересный, совсем не с таким познакомилась… Удивительно, почему же он так изменился?!

7. Женился, можно расслабиться

Уж сколько раз твердили миру… Женщина, не расслабляйся. Легенды ходят о женах, которые сменили сексуальную комбинашку на байковую ночнушку. Треники, волосатые ноги, удобный пучок и маска из гадких водорослей ждут любимого у домашнего очага. При НЕМ можно, он же ДОЛЖЕН любить всякую меня… Зато на работу — накрасилась, кудри накрутила, каблуки надела и пошла грудью вперед. Мужчина — человек впечатлительный. Его надо впечатлять, а не отпугивать водорослями.

8. Любишь — женись.

Она ждет, что на втором свидании он сделает ей предложение. И она разочарована, что через месяц такого восхитительного романа он все еще не решился…

«Он не готов взять на себя ответственность? Он меня не любит». И ушла плакать.

Достойного и разумного объяснения такому хардкору нет, конечно. Но дело в том, что девушки к 15-летию уже все придумали. Как встретятся с НИМ глазами, как ОН сделает предложение в Париже, какое кольцо подарит, какая будет у нее фата и какое платье (вырезки из журналов ищи в ее секретном ящичке). Имена детям уже выбраны, и даже внукам скорее всего фасон вязки носков рассчитан. Не хватает только одного — ЕГО. А когда он появился, чего ж ждать? Слава богу, мужчины планируют иначе. Поэтому, обсуждайте с подругами фасоны платьев, а мужчин своей сверхскоростью не пугайте. И не надо никаких «к чему мы движемся» через неделю после знакомства.

9. Сарказм.

Он способен разрушить все. Женщины считают, что, когда «прикалываются» и «подтрунивают», выглядят умнее, оригинальнее. Он спрашивает: «Ты во сколько уходишь?» (проводить ее хочет). А она ему «Не дождешься! Ха-ха-ха!». В итоге он ей сонет из Шекспира, простой рыцарский комплимент и розы, а она фыркает «придумал бы что-нибудь пооригинальнее…» Не надо смеяться над классикой, не нужно высмеивать рыцарство, не нужно подкалывать мужчину, иначе придется жить со своим сарказмом вдвоем.

10. Много букв и слов

Женщины, если уж пишут письмо, то на 18 страниц. Если уж пишут эсэмэску, то про все. Если предлагают «поговорить» или «обсудить наши отношения», то будут обсуждать в мельчайших подробностях. «Знаешь, вот когда ты посмотрел на меня так, я почувствовала, как каждая клеточка внутри меня обиделась, мне было так больно, когда ты не защитил меня перед своей мамой, а ведь она хотела упрекнуть меня…» Все. Мужчина теряет нить разговора через 2 минуты. Объем внимания, как у колибри, пара секунд. Это не касается работы, футбола, друзей и всего нормального. Только долгих девичьих разговоров о чувствах. Так что не «выносить мозг». Писать — коротко и по делу, говорить — так же.

А какое поведение кажется вам самым вредным для счастливого брака?

Автор: Анна Герасименко, «КП»