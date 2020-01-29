В США ФРС сохранила базовую ставку

Share Tweet Share Share Email CommentsJ. Scott Applewhite/AP

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.

Уточняется, что такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ранее в 2019 году базовая ставка снижалась трижды. Такое ослабление происходило впервые за 10 лет.

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