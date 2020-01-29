Расстрелявшего алтайских парней Рамиля Шамсутдинова привезли Москву психиатрическую экспертизу

Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье, в результате чего погибло и было ранено несколько человек, прибыл в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского. Об этом 27 января ТАСС сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

По словам главы семейства, о том, что его сына доставили в Москву, ему рассказали адвокаты. По сведениям отца, на днях Рамиля Шамсутдинова привезут в Институт имени Сербского на экспертизу. О том, когда будут готовы результаты экспертизы, а также надолго ли обвиняемый останется в столице, пока не сообщается.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября прошлого года в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. СК возбудил уголовное дело, Шамсутдинова арестовали. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Отец Шамсутдинова в свою очередь заявлял, что следствие хочет скрыть дедовщину в армии. Среди восьмерых солдат, застреленных 25 октября в воинской части № 54160 поселка Горный под Читой, оказалось трое алтайских парней. Кроме того, еще один уроженец региона был тяжело ранен.

Между тем расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части завершено. Шамсутдинов и еще несколько солдат якобы признаны потерпевшими по этому делу, рассказал порталу «Бизнес Online» адвокат стрелка Руслан Нагиев. По его словам, судебное заседание по делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. 335 УК РФ) запланировано на январь. Обвиняемым там проходит рядовой, имя которого адвокат не стал раскрывать до суда. Однако он уточнил, что дело будет рассмотрено в особом порядке — это предполагает, что обвиняемый полностью признал вину. Кроме того, стало известно, что в настоящее время проводится доследственная проверка сведений о вымогательстве у Шамсутдинова зарплатной карты и хищении с нее денег. Сам он был этапирован в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.