Гей-прайд: Два льва занимались сексом на глазах у самки

Фотограф Русс Бриджес (Russ Bridges) из Ротерема (графство Саут-Йоркшир, Великобритания) запечатлел в зоопарке необычную ситуацию: один лев взобрался на спину другого на глазах у самки. Об этом сообщает The Independent.

Бриджес обнаружил львиный прайд в заповеднике Донкастер. Сам фотограф уточнил, что «делал снимки по мере продвижения акта». Вместе с ним за действием наблюдали другие посетители, которых увиденное рассмешило.

Two male lions pictured 'mating' while lioness looks on / 28 авг. 2017 г.

42-летний фотограф также рассказал, что давно увлекается фотографированием диких животных, но видит такое впервые. По его мнению, львы устроили дружескую перепалку.

Тем не менее фотографа позабавил тот факт, что происходящее скорее походило на половой акт. Еще более комичной ситуация выглядела из-за сидящей рядом львицы, которая явно выказывала недовольство.

В апреле прошлого года внимание общественности привлекли два королевских пингвина, которых вывезли из Берлинского зоопарка в Германии из-за того, что животные не проявляли интереса к самкам. Птиц отправили в Гамбургский зоосад, где подселили к такой же гомосексуальной паре и другим самцам.