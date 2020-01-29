Службы такси в разных странах мира

Share Tweet Share Share Email Comments В словарях определение такси – это наёмный автомобиль с оплатой по счётчику. И всё? Нет!

На какое сиденье должен садиться пассажир в такси во Франции? Почему в Италии хорошо одиноким женщинам и кто сидит за рулем автомобиля в Сингапуре?

Франция: пассажиры на заднем сиденье

Договорившись о поездке, не спешите запрыгнуть на переднее сиденье. Во Франции существует негласное правило: пассажиры ездят только сзади. Наказывать за нарушение вас никто не будет, но замечание сделают. Рядом с водителем позволяется ездить только собакам.

У легального такси есть три признака: сверху — надпись Taxi, на правой двери — жетон с номером, а внутри — счетчик. Заказать машину можно по телефону или договориться с водителем на стоянке. Ловить такси не принято: водитель не имеет права останавливаться, если в радиусе 50 м есть стоянка.

Стоимость: Посадка — около €2. Общая стоимость зависит от дня недели, времени суток и даже скорости, с которой едет машина. Минимальная стоимость проезда составляет около €6,1 (410 руб.). Приветствуется кэш, а также чаевые — 10% от стоимости поездки).

Италия: скидка для одиноких женщин

В Венеции есть специфика. По узеньким улочкам не проедет ни одна машина. Поэтому такси здесь водное. Заказать его можно из отеля или у водной пристани, где есть остановка с большой желтой надписью Water Taxi. Среднее время «поездки» по Венеции составляет около 10 минут, заплатить придется около €15. Впрочем, если вам понадобится заехать в маленькие каналы, придется добавить около €10 к счету. Плюс 10% чаевых.

В остальной Италии — без сюрпризов. Приметы лицензированного такси: желтый или белый цвет машины, табличка Servizo Publico, горящие шашечки и изображение щита с номером на дверце. И знайте: за поездку на нелицензированном такси вы рискуете заплатить штраф в размере €500–800.

Стоимость: Посадка и первые 3 км обойдутся в €2–3 (200 руб.), каждый следующий километр — + €0,5. Ночью на треть дороже, также доплата положена в выходные и праздничные дни. Зато существует скидка для одиноких женщин — до 10%. Оплата — по счетчику. Чаевые приветствуются. «Проверьте, насколько близко от отеля лодки могут причалить, поскольку они могут подходить не к каждому причалу. За то, что они провозят тебя через Большой канал (а не вокруг), приходится платить больше» — пишет Ale-Alena из Санкт-Петербурга на сайте TripAdvisor.

ОАЭ: женское такси

В ОАЭ женщины имеют право ехать только на заднем сиденье. В ряде крупных городов страны работают специальные женские такси, пассажирами которого могут быть только женщины и дети. Водят их тоже женщины. Чтобы получить разрешение на работу, они проходят специальные курсы от транспортной корпорации. Машины легко опознать по ярко-розовой крыше, поэтому иногда их еще называют «розовым такси». Стоят женские такси около роддомов, больниц, торговых центров, то есть там, где мужчинам появляться не стоит, и работают с 6 утра до 2 ночи.

Где находятся: На стоянках отелей и торговых центров — Taxiline. Специальный персонал регулирует очередь. Бонус: в большинстве отелей есть бесплатные маршрутные такси до крупных торгово-развлекательных центров.

Стоимость: Минимальный тариф в Дубае — 10 дирхам (155 руб.), а в Рас-эль-Хайме — только 5 дирхам. Существует также VIP-такси, водители которого берут минимум 50 дирхам и дополнительно 2,25 за каждый километр пути в любое время суток и в любом направлении. Минимальная сумма для поездки на таком — 25 дирхам. Оплата по счетчику.

Индия: торговаться обязательно

В Индии есть обычные такси — автомобили с лицензией, шашечками, счетчиками — и тук-туки. Поездка на тук-туке стоит в разы дешевле. Плюс он может проехать там, где обычное такси не проедет — например, по узким улочкам. В некоторых городах, например в Агре, водители тук-туков могут предложить экскурсионную программу. Двухчасовая экскурсия по основным достопримечательностям обойдется примерно в 300 рупий (270 руб.). При этом водитель, скорее всего, покажет вам такие места, куда сами вы просто так не попадете.

Стоимость: Как договоришься.

Сингапур: машины без водителя

С августа 2016 года в Сингапуре появились такси с беспилотным управлением. Пока они ездят по территории делового центра, но уже к 2018 году на беспилотники планируется заменить весь автопарк. Чтобы воспользоваться услугой, надо заказать автомобиль через приложение nuTonomy в смартфоне, выбрав иконку robo-car. Вы вводите адрес, пожелание и ждете. Поездка совершенно бесплатна. Жительница Сингапура Оливиа Сео одна из первых опробовала необычный транспорт: «Не знаю, откуда машина знает, где тормозить, и как она реагирует на сигналы светофора, но это был удивительный опыт. Мне приятно, что я проехалась на таком такси, хоть и пришлось понервничать. Все-таки непривычно ехать без водителя».

Стоянки такси (Booking Taxi), с виду напоминающие остановки, находятся возле аэропорта, крупных торговых центров и гостиничных комплексов — достаточно взмахнуть рукой в сторону машины с горящим зеленым сигналом «свободно». Однако в часы пик лучше сразу вызывать транспорт по телефону (дороже на 3–4 сингапурских доллара, зато точно уедете).

Стоимость: За посадку с вас возьмут 3 сингапурских доллара, а за каждые 250 м — еще 0,07. Поездка от храма Зуба Будды до знаменитых Садов у залива (2 км), к примеру, обойдется в 3,5 сингапурских доллара (150 руб.). В ночное время тарифы поднимаются вдвое. Но дороже всего обходится стояние в пробке: за каждую секунду простоя водители берут по 1 центу. Попав в нее, лучше сразу расплатиться и, пройдя пешком до конца затора, заказать новое такси. Зато тут не надо платить чаевые, а таксисты всегда находят сдачу с любых купюр.

Греция: подсадка пассажиров

Одного пассажира водителю может показаться мало. Не спрашивая разрешения, он запросто может притормозить рядом с голосующим на дороге и, если тому надо ехать в том же направлении, пригласить в салон. Причем цена от этого не уменьшится: каждый заплатит по счетчику. Хорошо, если голосующий будет один.

Голосовать на улице или вызвать по телефону. Такси — это машины с надписью Eleuqero. На цвета не стоит ориентироваться — в Греции они отличаются в зависимости от региона. Так, в Салониках используются автомобили сине-белого цвета, в Афинах — желтого.

Стоимость: Тариф зависит от времени дня и расстояния. Поездка по дневному тарифу в черте города обойдется около €0,3 за 1 км. Ночной и загородный — почти в два раза дороже. Посадка в обоих случаях будет стоить €0,85. Чаевых не ждут, но от них и не отказываются.

Великобритания: нет GPS-навигаторов

В лондонских такси не встретишь уже привычного в наше время GPS-навигатора. Зачем? Перед тем как получить лицензию лондонского таксиста, которую выдает Учреждение общественных перевозок, необходимо успешно сдать тест на знание топографии.

Такси в Британии бывает двух видов: черный кэб и обычный автомобиль — мини-кэб. Первый — для тех, у кого есть деньги. Опоздать с ним практически невозможно, так как двигается он по специальным полосам. Цена соответствует качеству поездки. Мини-кэб нельзя остановить взмахом руки. За подбор пассажира с улицы в лучшем случае водитель может заплатить штраф в £200, в худшем — лишиться лицензии. Мини-кэб необходимо заказывать по телефону. На «голосование» остановится только черный кэб, да и то если у него будет гореть табличка For Hire. Это означает, что машина свободна. Впрочем, в Великобритании, как и в других странах, такси легко найти рядом с вокзалами, аэропортами, крупными торговыми центрами.

Стоимость: В Великобритании не принято садиться в кэб, если в кошельке менее £5 (375 руб.). Если пассажир сел в машину, договорился относительно маршрута и стоимости поездки и экипаж тронулся, он уже должен водителю £2,2. Каждые 281 ярд (256 м) эта сумма возрастает на 20 пенсов. Ночью, в праздники и выходные тариф выше. Неровная сумма всегда округляется в большую сторону. Хорошая новость: платить за такси можно не только наличными, но и банковской карточкой. Чаевые принято оставлять в размере около 5% от стоимости поездки.

19.09.2017