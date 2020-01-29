Марина Левтова: как погибла известная советская актриса

Share Tweet Share Share Email CommentsМарина Викторовна Левтова (1959—2000) — советская и российская актриса кино; Заслуженная артистка России (1999).

Марина Левтова в юности быть актрисой даже не собиралась. Она хотела стать врачом. Однако попасть в кино ей помог счастливый случай. Этот же случай только уже несчастный унес жизнь советской звезды.

Счастливый случай

Марина Викторовна Левтова появилась на свет в небольшом якутском поселке в 1959 году. Туда ее родители попали по распределению после окончания медицинского вуза. Однако положенный для отработки срок скоро закончился, и семья уже вместе с дочерью приехала обратно в родной Ленинград.

По необыкновенному стечению обстоятельств в ленинградской школе в одном классе с Мариной училась Лена Цыплакова, которая уже тогда снималась в кино. Как-то раз режиссер Динара Асанова попросила Лену помочь ей набрать группу для нового фильма «Ключ без права передачи». Цыплакова принесла Асановой фотографию своего класса. Именно на снимке Динара Кулдашевна и заметила Левтову. Так Марина впервые появилась на экране.

Дарья

После успешного дебюта Марина, которая поначалу хотела продолжить династию и стать медицинским работником, решила отказаться от этой идеи и поступила во ВГИК. Еще в годы студенчества Левтова активно снималась. Например, еще на 2-ом курсе она сыграла Ольгу Буйносову в художественном фильме «Юность Петра».

Кстати, именно тогда она познакомилась со своим будущим супругом тоже актером Юрием Морозом. Молодые поженились, и в 1983 году на свет появилась Дарья, которая через 16 лет чуть не погибнет вместе со своей матерью.

Несчастный случай

Началось все с комедии Георгия Данелия «Фортуна». В этом фильме Марина Левтова впервые оказалась на съемочной площадке бок о бок с дочерью. Потом коллеги Левтовой будут вспоминать, что это было похоже на передачу эстафеты актерского мастерства. Однако были и другие мистические моменты. Например, Левтова исполнила в «Фортуне» роль монахини. А, как известно, монахини считаются невестами Христовыми. Кроме того, на премьере кто-то из зрителей подарил Марине букет желтых цветов. Актеры — люди суеверные, а потому многие из них полагают, что желтый цвет — цвет разлуки или даже горя. И горе случилось.

27 февраля 2000 года Левтова в компании других актеров находилась в поселке Раздоры под Москвой. Отмечали окончание съемок как раз той самой комедии «Фортуна». Дочь Марины Даша захотела прокатиться на снегоходе. Левтова не отпустила ее одну. Но из роковой поездки никто не вернулся целым. Снегоход заехал в овраг. Водитель и Дарья получили множественные переломы, но выжили. А Левтова ударилась головой о дерево. Всех отвезли в районную больницу. Однако черепно-мозговая травма актрисы оказалась смертельной. Ей было всего 40 лет.

Дарья Мороз