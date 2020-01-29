Новая теория поможет разгадать одну из самых больших загадок Вселенной

Физик из Британии занимался разработкой теории, которая бы позволила узнать ответ на самый загадочный вопрос о Вселенной. Почему она продолжает расширяться с большой скоростью и процесс не замедляется, как предполагают известные законы физики. Данная теория получила название «массивной гравитации».

Развитием теории занимается Клаудий де Рам, который получил на дальнейшие исследования награду, размером в 100 тысяч долларов. На данный момент наиболее правдоподобным объяснением того, как образовалась наша Вселенная, ученые считают теорию Большого взрыва, при котором частички вылетели с одной точки и ускорились. В результате из этих частичек и начали образовываться разные объекты во Вселенной.

Уже в 1998 году специалисты поняли, что скорость расширения Вселенной постепенно увеличивается. Объяснить это они не могли. Именно тогда и появилась невидимая сила – «темная энергия».

Клаудий де Рам, в отличие от Эйнштейна, уверен в том, что гравитоны не безмассовые, как говорится в теории относительности. Они имеют определенную массу. В таком случае гравитация может выполнять те же действия, которые сегодня приписываются темной энергии.