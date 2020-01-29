Эксперт опровергла популярные страхи о коронавирусе

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Факты о китайском коронавирусе

Как защититься от коронавируса

Новости о вспышке нового коронавируса в Китае вызвали ажиотаж и породили множество мифов. Многие люди спрашивают о том, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая. Также их интересуют вопросы о том, передается ли вирус через фрукты и как сформировать иммунитет против коронавируса.

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Бывшая и.о. обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что в сложившейся ситуации следует сохранять спокойствие, поскольку апокалипсиса от коронавируса не произойдет.

Факты о китайском коронавирусе

Коронавирус передается от человека к человеку. Чтобы избежать заражения, следует чаще мыть руки с мылом, не касаться руками глаз, носа или рта и не контактировать с больными людьми.

Также важно знать, что по симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию. Речь идет о таких симптомах, как лихорадка, кашель и проблемы с дыханием.

Как отмечает эксперт, заболевшему лучше оставаться дома. Кроме того, чихать и кашлять следует в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфетками, а также необходимо проветривать помещение и дезинфицировать поверхности. Помимо этого, надо обратиться к семейному врачу.

Врач также отмечает, что коронавирусом нельзя заразиться через посылку или от экзотических фруктов.

На фруктах несколько суток могут находится вирионы, однако это только в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных. Так или иначе, вирионы не смогут выжить во время транспортировки.

Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах была исследована устойчивость вирусов. Как выяснилось, вирус выдерживал трое суток на пористых поверхностях, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов — на пластике и стекле. Коронавирус 2019– nCoV похож на вирус SARS, а это значит, что и устойчивость у него так же.

От коронавируса не помогут БАДы и иммуномодуляторы. Доказательств, что эти препараты помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.Также не спасут защитные маски. Эти средства защиты следует применять пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Не работает и гомеопатия. Также не доказан противовирусный эффект использования оксолиновой мази.

Как защититься от коронавируса

-Мойте руки.-Сбалансировано питайтесь.-Пейте достаточно жидкости.-Проветривайте помещения.-Занимайтесь спортом.-Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

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