В атмосфере Земли зафиксирован критический уровень опасного газа

Специалисты рассказали о том, что над Землей нависла новая угроза. Это парниковый газ, который сегодня является весьма распространенным во многих странах мира. Раньше считалось, что опасность осталась позади, но последнее исследование показало, что все не настолько радужно, как того хотелось бы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Международная группа ученых провела исследование, результаты которого привели к панике среди специалистов. Как выяснилось, в атмосфере нашей планеты постепенно начинает увеличиваться уровень очень опасного парникового газа, который получил название трифторметан. Стоит отметить, что в 2017 году риск увеличения количества газа якобы был полностью ликвидирован. Данный вид газа сегодня очень редко используют в промышленности. В то же время в некоторых развивающихся странах, газ является обязательным элементом в каждой системе охлаждения. Чтобы понять, насколько опасным является этот газ, его можно сравнить с углекислым газом. Одну тонну трифторметана можно сравнить с 12 000 тонн углекислого газа. В 2015 году больше всего газа выбрасывали такие страны, как Китай и Индия. Правительство вскоре заявило о том, что начало сокращать количество выбросов, а уже к 2017 году якобы полностью их ликвидировали.