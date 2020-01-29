Внутриполитическая ситуация в Армении напоминает бурю в стакане воды — NovostiNK — Новости Армении



29 января 2020, 17:26 — NovostiNK Внутриполитическая ситуация в Армении напоминает бурю в стакане воды. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Института Кавказа Александр Искандарян.

“Сколь либо значимых событий не происходит. А в продолжающейся борьбе действующей власти с предшественниками среди последних нет ни одной серьезной оппозиционной силы. И даже в случае объединения в таковую они не трансформируются”, — отметил он.

Таким образом, сегодняшняя политическая система, по оценкам Искандаряна, ничем не отличается от прежней – решения принимает одна политическая сила, остальные, причем, как в парламенте, так и вне парламента могут эти решения лишь критиковать. Возможности влиять на них, согласно его убеждению, они лишены.

В подобной ситуации, по оценкам политолога, представить политические заявки на, по сути, вакантное место оппозиции могут многие, но не многие могут составить реальную конкуренцию власти. Более того, существующие оппозиционные дискурсы ложатся исключительно на бумагу или появляются в интернете в виде критических текстов.

Меж тем, для серьезного политического противодействия, согласно Искандаряну, необходимы политические, человеческие, финансовые ресурсы. Необходима иерархия, которой на сегодня нет, но которая рано или поздно, по его прогнозам, неминуемо появится.

При этом, политолог усматривается в правящей силе – блоке “Мой шаг” как разногласия, так и различные ветви. По его оценкам, это вполне нормальный процесс, поскольку быстрое формирование новой политической элиты после революции предполагало вовлечение в эту элиту нескольких тысяч человек. И в условиях отсутствия у Пашиняна теневого правительства, во власти и вокруг власти собрались самые различные люди из самых различных мест.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK