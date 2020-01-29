МТС отказался от повышения тарифов для туристов в Крыму – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Оператор мобильной связи МТС отказался новых условий обслуживания своих абонентов в Крыму, которые планировалось ввести с 30 января этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

Ранее компания МТС планировала ввести с 30 января 2020 года новые правила обслуживания для своих абонентов в Крыму. Изменения должны были затронуть тарификацию и зону действия услуг «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+».

Для экономии расходов на услуги связи в путешествии по Крыму абонентам МТС предлагалось подключить опцию «Легкий отпуск», предусматривающую плату в размере 50 рублей в сутки. Если не подключать эту услугу, по новым правилам исходящий вызов из Крыма обошелся бы абонентам МТС в 3 рубля за минуту, SMS — в 2 рубля, а 1 мегабайт интернета – 1 рубль.