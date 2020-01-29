Киевский эксперт оценил перспективу вторжения РФ на Украину из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Украинский военный эксперт, заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков в интервью украинским СМИ оценил вероятность нападения российских войск на Украину с территории Крымского полуострова.

«Группировка в Крыму может выполнять отдельные задачи, но она не является полноценным соединением, способным самостоятельно нанести значительный ущерб. Если будет какое-то наступление, то это будет часть широкого наступления по всему периметру восточных границ Украины. Какая-то самостоятельная операция (на южном направлении) россиянам ничего не даст», – полагает Белесков.

По словам эксперта, несмотря на серьезные проблемы военной отрасли на Украине, за последние годы на юге страны «было развернуто немало новых соединений.

«Эти силы имеют потенциал какое-то время сдерживать россиян в случае необходимости, например, не дать им выйти к Днепру, если они будут прорываться к днепровской воде, которая им будет нужна», – полагает он.