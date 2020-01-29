В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

В Министерстве обороны РФ назвали лицемерием «беспокойство» госсекретаря США Майка Помпео из-за «масштабного наступления» России и Сирии на «мирных жителей» Идлиба.

Данный комментарий дан в ответ на заявление Помпео, заявившего об испытываемом в госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.

«За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что на этом фоне не удивительна «молчаливая поддержка последних недель Госдепом» скоординированного наступления из Идлибской зоны деэскалации сил, называемых Помпео «невинными мирными жителями», с артиллерией и бронетехникой, которые принадлежат «Джабгат ан-Нусре»*.

«Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре», — заключил Конашенков.