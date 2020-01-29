За год продажи автомобилей в Петербурге упали на 4%

Автомобильный рынок Санкт-Петербурга в 2019 году снизился на 4%, до 153 628 единиц. Падение продаж новых машин в Северной столице даже с учетом декабря, самого успешного месяца прошлого года (14 648 ед.), продолжается уже 9 месяцев подряд. Об этом сообщает пресс-служба агентства «Auto-Dealer-СПб».

Лидером питерского рынка во второй раз за всю его историю стала корейская KIA, которая, преодолев отметку в 20 тысяч проданных машин, прервала трехлетнюю гегемонию Hyundai. Ранее такой результат покорялся только Hyundai и Ford.

Hyundai, соответственно, занял второе место, а замкнула почетную тройку LADA. В декабре 2019 года отечественный бренд показал лучший результат продаж и стал единственной маркой, которой в 2019 году по итогам одного месяца удалось преодолеть отметку в 2 тысячи реализованных автомобилей.

Среди моделей самым продаваемым на рынке Санкт-Петербурга оказался кроссовер Hyundai Creta, вытеснивший с первой строчки почти бессменного лидера продаж – Hyundai Solaris.