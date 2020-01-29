В России подорожали кроссоверы Haval

Китайский автопроизводитель Haval поднял цены на весь модельный ряд в России. Подорожали все кроссоверы без исключения, включая Haval H2, H6, H9 и самые «свежие» F7 и F7x. Об этом в среду, 29 января, сообщает портал Wroom.ru.

Кроссоверы Haval H2 и H6, как стало известно «Автоновости дня», подорожали на 19500-20300 рублей. Новые Haval F7 и F7x, локализованные на заводе Great Wall в Тульской области, прибавили по 25 000 рублей – теперь они стоят минимум 1 474 000 и 1 574 000 рублей соответственно.

Наконец, самая дорогая модель марки, рамный внедорожник Haval H9, подорожал на 70 тыс. рублей и сейчас оценивается от 2 602 000 рублей за базовую версию.

В 2019 году спрос на кроссоверы и внедорожники Haval вырос почти в 4 раза. Показав результат в 12 284 реализованных автомобиля, Haval стал самым популярным китайским брендом в России.