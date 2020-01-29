Назвали автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты «АвтоСТАТ» провели ежегодное исследование и выяснили, какие автомобили меньше других теряют в цене после нескольких лет эксплуатации. Анонс прямой трансляции мероприятия, на котором будет объявлен полный список таких машин, опубликован на сайте аналитического агентства.

Ранее «Автоновости дня» приводили аналогичный рейтинг от «АвтоСТАТ-Инфо», составленный на основе показателей остаточной стоимости автомобилей 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска.

Самыми ликвидными оказались машины корейских брендов, сохранившие за 3 года эксплуатации 78,13% начальной цены. Второе место заняли автомобили японских марок с показателем остаточной стоимости 73,96%. Замкнули тройку лидеров автомобили российских марок, которые после трех лет эксплуатации можно продать в среднем за 70,69% от первоначальной цены.

В марочном рейтинге массового сегмента пятерку лидеров составили Mazda (81,75%), Renault (78,91%), Toyota (78,81%), Hyundai (78,73%) и Skoda (77,99%). Самой ликвидной моделью в этом классе оказался Hyundai Solaris, который за три года сохраняет 89,69% от первоначальной цены, затем идут Mazda CX-5 (87,43%), KIA Rio (87,32%) и Hyundai Creta (87,5%).

В премиум-сегменте самыми ликвидными стали японские бренды (70,73%), европейские (67,67%), американские (67,67%) и «стоящий особняком» среди них корейский премиум-бренд Genesis (44,21%). Среди марок пятерку лидеров составили Volvo (77,73%), Lexus (77,2%), Porsche (75,59%), MINI (75,2%) и Jeep (74,26%).

Среди моделей премиум-класса лучше всех сохраняет стоимость за три года Volvo V40 Cross Country (87,98%). Вместе с ним в пятерку самых ликвидных премиальных автомобилей вошли Audi Q7 (83,4%), Lexus RX (81,41%), Audi TT (81,36%) и Volvo S60 Cross Country (79,72%).