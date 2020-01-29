Два ведущих турецких банка оштрафованы на 282 млн лир за нарушение закона о страховании

Yapı Kredi, турецкое подразделение итальянской UniCredit SpA, должен выплатить 187,1 млн лир, в то время как сумма штрафа Akbank составила 94,7 млн лир, говорится в заявлениях кредиторов, сделанных на Стамбульской фондовой бирже. Оба банка заявили, что выиграют от 25%-го снижения штрафов, заплатив их одним взносом.

Кроме того, по словам представителей Akbank, с 30 января его страховая брокерская деятельность будет приостановлена на 15 дней. Akbank продаёт страховые продукты дочерней компании Aksigorta, которая также зарегистрирована на бирже.