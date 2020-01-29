Было удобно: раскрыт детский секрет сбежавшей в США Юлии Михалковой

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Помощники экс-участницы "Уральских пельменей" рассказали о том, как Михалкова поступала в своем детстве.

Команда уехавшей в США в отпуск бывшей участницы популярного коллектива "Уральские пельмени" Юлии Михалковой опубликовала новый пост в Instagram знаменитости.

По словам Алины и Сергея, Юлия Михалкова вернется к самостоятельному ведению соцсетей через 3-4 дня.

"Чуточку терпения. Сегодня на Багамах вай-фай штормит, поэтому новое фото в купальнике позже. Взамен предлагаем вам немного новой московской элегантности", – пишут помощники артистки.

В комментарии они предлагают обратить внимание на ивжнтхх шляпу, в которой запечатлена Юлия на опубликованном снимке. По словам Алины и Сергея, Михалкова любит "шляпки, кепки, панамки".

"Потому что красивые, а иногда еще и практичные. Например, в детстве она часто забывала сумочку дома, а на платье отсутствовали кармашки. Поэтому при поездке на автобусе ей приходилось прятать бумажный билетик в шляпке-панамке. Недавно нам рассказывала, хохотала. Но, говорит, было удобно! Кстати, москвичи и гости столицы! А ведь это отличный способ прятать карту "тройка"", – не сомневаются представители артистки.

Подписчики принялись восхвалять внешность Юлии на опубликованной фотографии.

"Ну прям картина Пикассо", "Красавица", "На себя не похожа. Красиво все равно", "Поменялась в лучшую сторону", – пишут комментаторы.

Однако нашлись и те, кто выступил с критикой в адрес Алины и Сергея.

"Команда Михалковой уже утомила! не может сама – не надо. пусть сделает паузу…" – возмущается dima.white.shark.

Ранее TopNews писал о том, что Юлию Михалкову заподозрили в отдыхе с Максимом Галкиным.