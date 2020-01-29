На Алтае ритуальная фирма пытается взыскать почти млн рублей комментарий ВКонтакте связи моргом

Двое жителей Республики Алтай рискуют лишиться в общей сложности 900 тысяч рублей из-за претензий владелицы магазина ритуальных услуг «Эдем» к их комментарию в соцсети «ВКонтакте». Пользователи якобы занимались поисками людей, пострадавших от «незаконных услуг» «Эдема». Соответствующая информация содержится в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда республики.

В сентябре 2019 года местная предпринимательница Оксана Нагач обратилась в суд с иском о защите деловой репутации и взыскании морального вреда — по 450 000 рублей с каждого из двух ответчиков, Натальи Калачиковой и Виталия Арефиева. Двое упомянутых граждан, по мнению предпринимательницы, распространили в паблике «Черный список Горно-Алтайск» «ВКонтакте» информацию, порочащую магазин ритуальных услуг «Эдем». Мужчина и женщина еще в ноябре 2018 года со страницы некоей Натальи Ткачевой якобы оставили в сообществе комментарий, в котором упоминали о схемах обогащения, которые будто бы использовали сотрудники магазина.

Точка «Эдема», будто бы расположенный прямо на территории морга, взимала со своих клиентов плату за услуги санитаров, которые должны были одеть и помыть усопшего. Однако, как полагал автор комментария, санитары морга получают зарплату из бюджета, и оказание таких услуг едва ли может оплачиваться отдельно. «Всем, кто пострадал от действий магазина «Эдем», и желает вернуть назад взятые с вас незаконным путем денежные средства, просим позвонить », — указано в злополучном сообщении. О том, почему санитары не могут подрабатывать, в комментарии не говорилось.

Истица уверена, что распространенная информация не соответствует действительности, а само дело входит в юрисдикцию Арбитражного суда, поскольку касается хозяйствующих субъектов. Очевидно, дело в том, что упомянутых Калачикову и Арефиева в судебных актах часто именуют предпринимателями. Вполне вероятно, что речь идет о ссоре трех бизнесменов, двое из которых попытались насолить третьему. В качестве соответчика к делу даже было привлечено ООО «ВКонтакте», однако его представители пока игнорируют разбирательство. Рассмотрение искового заявления пока не завершено, следующее заседание назначено на 31 января. Итог рассмотрения иска может стать любопытным прецедентом для подобных пабликов.