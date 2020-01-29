ФТС: Россия потеряла 26,2 млрд рублей из-за нарушений законодательства в 2019 году

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

В российской Федеральной таможенной службе заявили, что ущерб экономическим интересам государства в 2019 году оценивается 26,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Проведенные в прошлом году поверки установили, что из-за нарушения лицами обязательных требований и норм законодательства государство понесло убытки. При этом сумма ущерба в 2019 году превышает ту, что была в 2018 — 17,3 млрд рублей.

В ФТС добавили, что нарушили нормы законодательства около 1,7 тыс. лиц. В результате этого было заведено 6975 административных дел и 383 — уголовных.

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