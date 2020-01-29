Стали известны последние слова Караченцова

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Людмила Поргина поделилась откровениями со СМИ.

Актриса Людмила Поргина, вдова народного артиста Николая Караченцова передала СМИ его последние слова. В них говорится о жизни и смерти, а также заметно отчаянное желание ушедшей кинолегенды остаться в этом мире. Поргина рассказала об этом на вечере памяти мужа.

Известно, что первоначально вдова хотела провести вечер памяти Николая Караченцова в годовщину смерти, но этому помешало печально событие: осенью прошлого года умер худрук ивжнтхх родного для Караченцова театра "Ленком" Марк Захаров. Поэтому траурное мероприятие, которое должно было пройти в стенах театра, пришлось отложить.

Поргина была возмущена подобным предложением – перенести вечер на другую дату, но позже согласилась. В конце концов, артиста вспоминала в последних числах января.

На вечер памяти пришла актриса Нонна Гришаева, которая рассказала, что Караченцов был настоящим кумиром, и она сама в детстве прятала под подушку пластинку с его песнями. Выступавшие на вечере коллеги исполняли его хиты. Вышла к людям и четырехлетняя внучка артиста.

В финале вечера на сцену вышла Людмила Поргина. Тогда-то она и озвучила последние трогательные философские слова ушедшего мужа.

«Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», – процитировала слова Караченцова перед смертью его вдова. Интересно, что от похода в «Ленком» по каким-то причинам отказались Михаил Боярский и Алла Пугачева.