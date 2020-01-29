В Кремле ответили на идею переименовать президента в верховного правителя

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Идея была предложена в рамках поправок к Конституции.

Не так давно сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" поделился "весьма любопытными" предложениями, которые поступают комиссии в рамках работы по подготовке поправок к Конституции страны, которые ранее президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию.

"Например, предлагают переименовать должность главы государства на верховный правитель", – сказал он.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ивжнтхх заявил, что у Путина нет никакой позиции по поводу инициативы по поводу этой инициативы.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива", – цитирует его слова ТАСС.

Песков добавил, что затем в результате обсуждения в будущем какие-то инициативы "будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет".