Кремль оценил идею о переименовании в Конституции должности «президент» на «верховный правитель»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил идею ввести в Конституцию РФ термин «верховный правитель». Об этом пишет РИА «Новости».

Дмитрий Песков

«В ходе дискуссии, работы комиссии (по поправкам в основной закон — прим. ред.) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то — нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о предложении переименовать в Конституции «президента» страны в «верховного правителя».

Песков добавил, что это новая инициатива, Владимир Путин ничего не думает по данному поводу. «Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано, что „президент России“», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, глава государства в своем послании Федеральному Собранию предложил внести изменения в Конституцию. 23 января законопроект о поправках в 22 статьи Основного Закона прошел первое чтение в Госдуме.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников сообщал, что голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ пройдет уже после того, как их подпишет Путин. Затем изменения, в зависимости от результатов голосования, вступят или не вступят в силу.