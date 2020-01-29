Глава Минкомсвязи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Силовикам хотят дать доступ к данным россиян. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, к 2024 году они могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

Интернет. Компьютер.

СС0.

Речь идет о государственных данных, информации операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг и банков, говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании рабочей группы Госсовета.

С копией документа ознакомились «Ведомости».

Сейчас онлайн-доступ к данным россиян — записям разговоров, СМС-сообщениям, сообщениям в мессенджерах — возможен только по решению суда, при этом суд редко отказывает силовикам.

Также Шадаев представил предложения по цифровизации госуслуг и способам идентификации граждан. Главная цель — сократить время, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти, пишет bfm.ru. Этот показатель не должен превышать трех часов в год.

Кроме того, предлагается к 2024 году обеспечить гражданам доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства.

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