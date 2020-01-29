Взяли під варту водія, який під Луцьком збив на смерть родичку головного патрульного Рівненщини

Водієві Роману Хвіщуку з Ковельського району, причетному до летальної ДТП у Рожищенському районі, обрали міру запобіжного заходу.

Сьогодні, 29 січня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, — інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, в п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному переході в селі Копачівка Рожищенського району невідомий автомобіль збив 23-річну жительку Ковельського району й втік із місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння летальної ДТП причетний автомобіль Peugeot Expert, за кермом якого перебував 38-річний житель Ковельського району.

Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що загиблу дівчину звали Ірина Мерчук.

Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння.

Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії був Хвіщук Роман Олександрович.