ПАСЕ вынесла решение о полномочиях российской делегации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующее решение принято на сессии Ассамблеи в среду, передает «Интерфакс».

«Комиссия, рассматривающая вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ, посчитала, что они должны быть ратифицированы, так как нет оснований, чтобы их не ратифицировать», — заявил председатель ПАСЕ.

В понедельник на сессии ПАСЕ в Страсбурге представители пяти национальных делегаций обжаловали полномочия российской делегации. Оппоненты РФ в Ассамблее аргументировали это тем, что в избрании депутатов Госдумы, являющихся членами российской делегации в ПАСЕ, участвовали жители Крыма и Севастополя.

Кроме того, по их мнению, участие российской делегации в ПАСЕ нелегитимно, поскольку в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ заявил, что «Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все эти претензии уже были отвергнуты Венецианской комиссией».

В свою очередь обвинения в адрес России в неисполнении международных договоров и решений ЕСПЧ Толстой назвал «введением аудитории в заблуждение».