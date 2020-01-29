Пригласить или нет? В Кремле ответили на вопрос о Зеленском и 9 Мая

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы после его высказываний о начале Второй мировой войны необходимо уточнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», – ответил журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают».

«Все остальное подлежит уточнению», – заключил представитель Кремля.

Как ранее сообщало радио Sputnik, Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. Затем Зеленский, рассуждая об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом он в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.

В Кремле слова украинского лидера посчитали оскорбительными.

Власти России неоднократно заявляли о желании некоторых стран Европы переписать историю, в частности, события Второй мировой войны. Выступая 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала «и работу экспертов, и двусторонние отношения».

После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Гитлер.

Как стало известно 9 января, сейм Польши принял резолюцию о равной ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны.

Минобороны России 17 января обнародовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов, в том числе о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

В ответ на это замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию документов попыткой «переписать» историю.

В тот же день МИД Польши выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что Красная армия, освободив польскую столицу от оккупации, «не принесла полякам свободы».

В ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге, состоявшейся 18 января, Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Александр Лукашенко посетит юбилейный Парад Победы в Москве.