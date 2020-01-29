Эксперты назвали опасность ксеноновых фар

Ксеноновые фары, которые еще в начале «нулевых» ознаменовали собой новый этап развития автомобильной светотехники, на самом деле куда опаснее, чем кажется. Эксперты «Российской газеты» назвали самые серьезные недостатки «ксенона», выявленные за последние 20 лет.

Наверное, первый и самый главный повод отказаться от ксеноновых фар – сложность их замены. Самостоятельно менять эти лампы опасно, ибо от любого, даже самого мелкого повреждения они могут взорваться и серьезно травмировать человека.

Вреден для здоровья и свет ксеноновых ламп, газ в которых излучает волны опасного для глаз ультрафиолетового диапазона. В видимом диапазоне волн только 30% энергии ксеноновых ламп направлено на освещение дороги, а яркий белый свет легко «глушат» дорожная пыль и продукты распада противогололедных реагентов. Именно поэтому свет ксеноновых фар тускнеет и сильно ослепляет водителей встречных машин сильным концентрированным излучением.

Наконец, еще один важный недостаток ксеноновых фар – в их стоимости. Ради безопасности их света производители применяют особый тип стекол, что неизбежно ведет к удорожанию ламп и их неконкурентоспособности на рынке.