Geely запатентовала имена для новых моделей в России

Китайская компания Geely зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Antares и Sirius. Никогда прежде у Geely и ее брендов не было автомобилей с такими названиями, поэтому патент на новые мог бы стать отличным поводом к их созданию.

Зарегистрированные названия явно связаны с астрономией, поэтому есть все основания предполагать, что совсем скоро под ними выйдут электромобили или гибриды. Подобной логики Geely придерживается с брендом Polestar (в переводе – «Полярная звезда»), под которым вместе с Volvo выпускает дорогостоящие, богато оснащенные и высокоскоростные электромобили.

Появятся ли «космические» новинки в России – большой вопрос. Пока у нас представлены только седан Emgrand 7 и кроссоверы Emgrand X7 и Atlas, оснащенные традиционными бензиновыми двигателями. Компактный кроссовер Coolray, как ранее сообщали «Автоновости дня», присоединится к ним в первом квартале 2020 года.