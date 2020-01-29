Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора

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Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора

Кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV в истории корейского премиум-бренда, получит на американском рынке два бензиновых турбомотора. В глобальной моторной гамме они составят компанию рядному трехлитровому турбодизелю на 278 л.с., с которым модель дебютировала в Южной Корее.

Базовой в бензиновой гамме Genesis GV80 на рынке США станет 2,5-литровая «турбочетверка» мощностью 305 л.с., которую ранее получили седаны KIA K5 (Optima) и Hyundai Sonata N-Line. В свою очередь, топовым версиям достанется совершенно новый 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 375 л.с. В качестве трансмиссии, как выяснили «Автоновости дня», предложат безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», агрегатированный с задним или опциональным полным приводом с муфтой подключения передней оси.

Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Genesis GV80. Фото Genesis

Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Genesis GV80. Фото Genesis

Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis

Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis

В остальном американская версия кроссовера абсолютно идентична корейской. И там, и там в списке опций доступны третий ряд сидений, подогрев и вентиляция сидения второго ряда, система активного шумоподавления в салоне, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Прием заказов на Genesis GV80 в Южной Корее должен стартовать до конца января. Летом новинка появится в Штатах, а до России конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE доберется только во второй половине 2020 года.