Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора

Кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV в истории корейского премиум-бренда, получит на американском рынке два бензиновых турбомотора. В глобальной моторной гамме они составят компанию рядному трехлитровому турбодизелю на 278 л.с., с которым модель дебютировала в Южной Корее.

Базовой в бензиновой гамме Genesis GV80 на рынке США станет 2,5-литровая «турбочетверка» мощностью 305 л.с., которую ранее получили седаны KIA K5 (Optima) и Hyundai Sonata N-Line. В свою очередь, топовым версиям достанется совершенно новый 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 375 л.с. В качестве трансмиссии, как выяснили «Автоновости дня», предложат безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», агрегатированный с задним или опциональным полным приводом с муфтой подключения передней оси.



Genesis GV80. Фото Genesis



Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis

В остальном американская версия кроссовера абсолютно идентична корейской. И там, и там в списке опций доступны третий ряд сидений, подогрев и вентиляция сидения второго ряда, система активного шумоподавления в салоне, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Прием заказов на Genesis GV80 в Южной Корее должен стартовать до конца января. Летом новинка появится в Штатах, а до России конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE доберется только во второй половине 2020 года.