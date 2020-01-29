Сирийский беженец спас турецкую семью после землетрясения

Аль-Осман бросился на помощь, услышав крики из-под завалов, сумел самостоятельно разобрать обломки и вытащил супругов Дюрдане и Зюлькюфа Айдын, отчаявшихся выбраться из разрушенного здания, сообщает РИА Новости.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа встретились с молодым человеком, поблагодарили его за мужественный поступок и подарили новый мобильный телефон взамен утерянного им при разборе завалов.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.