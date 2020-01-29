Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Share Tweet Share Share Email Commentsclose

Depositphotos

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что около 29% граждан рассчитывают на увеличение заработных плат в текущем году, сокращений ждут 7%.

При этом молодежь и люди с высшим образованием чаще других думают о повышении зарплат. Так, среди работающих россиян в возрасте 18-24 лет таковых 45%, в возрасте 25-34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%.

В среднем повышение зарплат в новом году надеются 29% занятых.

Также известно, что 40% россиян готовы повысить свою производительность, если их зарплата поднимется в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).

Всероссийский опрос НАФИ прошел в декабре 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности в России

— Вдвое больше средней: какую зарплату хотят россияне

— Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать