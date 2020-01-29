Лицо неаккуратно лежит: Кравец и Рудова едва не подрались на сцене Comedy Club (ВИДЕО)

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Скетч на двух закадычных гламурных подружек стал новым хитом Сети.

Comedy Club представил зрителям новый скетч на нерушимость женской дружбы, где в главных ролях отметились Марина Кравец, Наталия Рудова и Тимур Батрутдинов.

"Ничто не может разрушить женскую дружбу! 100%. Возможно. Наверное. Вряд ли. 100% нет", – гласит подпись к публикации.

По задумке авторов скетча две "закадычные" гламурные подруги Кристина (Рудова) и Альбина (Кравец) встречаются и придаются воспоминания, как они "потусили на днюхе у Стаса (Батрутдинов)". При этом, судя по диалогу, они не особо отличаются умом и сообразительностью, и озабочены лишь ивжнтхх своей внешностью, Instagram и тем самым Стасом.

"Ой ты такая красотка вчера была, ну просто Мэрилин Монро. А я была такая красотка, как Ким Кардашьян", – говорит Альбина.

"Точно… Мы с тобой подружки, как Мэрилин Монро и Ким Кардашьян", – говорит в ответ Кристина.

После пары восторженных реплик о своей красоте, подружки заглянула в Instagram-публикации друг друга и пришли в ужас. Поскольку каждая из них публиковала выгодные фото себя на фоне «страшной подруги».

"Ты такая тварь. Ты че это фото выложила в Инста?", – спрашивает Кравец, показывая фото, где ее будто током ударило на фоне красивой Кристины.

В ходе словесной перепалки Рудовой лишь заметила, что у нее на фото волосы неаккуратно лежат, упрямо игнорируя как минимум странный вид подруги.

"У меня тут лицо неаккуратно лежит… , – едва ли не кричит Альбина, на что Кристина предположила, что она просто загадочная, – И в чем загадка? Какой у меня нерв защемило?"

И тут выясняется, что у них обеих есть "свои планы на Стаса, потому что он клевый" и в 22 года уже стал "заместителем своего отца в правлении банка своего отца". Иными словами, "он всего добился сам, впахивая 24 часа в месяц".

"Не выкладывай больше такие фотки, поняла?", – заключила свою гневную тирада Альбина.

В ответ Кристины пояснила, что ей пришлось выложить то фото, после публикации Альбиной снимка, где у нее явно перекошено лицо и она выглядит на 50 лет, хотя еще 7 лет назад они договорились, что им всегда будет по 22 года.

"А что тебе не нравится, я тут такая игривая, ты тут такая настоящая", – пояснила свой поступок Альбина.

Не выдержав аргументов Альбины Кристина тут же заявила, что у нее тоже "есть свои планы на Стаса". Раз уж обе подружки раскрыли свои карты, им тут же стал ясен мотив публикации таких снимков как "кошечка, которую КАМАЗ сбил", серия "кормлю белобрысую лошадь", "дикие танцы", "повесилась", "Большая Медведица раскрыла ковш", "борода подмыхой или привет барбершоп".

"Нафига ты такие фотки вылаживаешь?", – манерно спрашивает Кристина.

"Да потому что ты всегда вылажываешь фотки, где ты такая королева, а я страшная!" – четко прояснила ситуацию Альбина.

Однако на этом она не остановилась и воложила подруге все, что у нее «накипело». Ведь она всегда как честная подружка постоянно тусовалась ради Кристины по клубам, где "шастала со всякими мужиками, курила, жрала колеса, бухала", в то время как Кристина, не оценив стараний подруги, позорит ее в Instagram.

Неожиданно на серьезный разговор к девочкам приходит Стас и поясняет, что "девушка, у которой рабочая сторона только правая не может быть с ним" и "девчонка, у которой 75 лайков за фотку – это не тот человек, с которым он может встретить старость".

"Да ладно. Я обеих вас хочу, щас пойдем в сауну оторвемся", – говорит Стас после обвинений в бездушности и мелочности.

Фанаты юмора в формате Comedy Club остались в восторге от скетча. Более того некоторые предложили Рудову сделать новым резидентом шоу.

"Смешно и грустно…", – считает nina.koshka.

"Супер!!! Очень смешно!!!!" – пишет zhangirkhanesenbaev.

"Рудову сделайте резидентом камеди вместо кравец,она уже надоела", – предложил iv.an6474.

"Очень смешно!" – пишет aliagainut

"Реально такие дуры есть?", – интересуется a.pridvorova.

"Про подружек почти в точку!Иу!" – подметил verbit.lena.

"Лицо не аккуратно лежит", – шутит ak9333003.

В тоже время нашлись и те, кто посчитал этот номер провальным.

"Противно смотреть. Метлу в руки и на улицу", – выразила довольно жество свою точку зрения skazohcka

"Это провальный номер лучше бы каждый занимался своим делом", – заверил jon_bahanbaev.

"Рудова переигрывает", – считает ryan_clifford_7

"Ну и хрень", – пишет frivirina.

Третьи напротив, проведя сравнительный анализ актерской игры, выразили уверенности, что Кравец явно превзошла Рудову.

"Вот вроде Актриса Рудова, но Кравец играет лучше)", – пишет manapofff.

"Рудова имеет актерское образование ⁉️Судя по ролику , она в разы проигрывает Марине‼️ " – считает malina2780.

Как ранее писал Topnews, номер Comedy Club про бизнесмена, путану Анджелу и сутенера Лешу стал хитом в Сети.