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Метеорологи предупреждают о резком похолодании после январской "оттепели".

Метеоролог, завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о том, что в Россию идут 30-градусные морозы. Серьезное похолодание вызовет антициклон. По ее словам, которые приводит «Российская газета», что сильные морозы ожидаются в основном на территории Сибири.

Паршина рассказала, что ближе к 29 января в Омской области температура воздуха ночью понизится до -26 градусов, местами до -33. Днем ожидается -17-22 градуса. А в Новосибирской области в ближайшие ночи будет -24 градуса, днем – около -20.

В Кемеровской области самые холодные ночь в пятницу и субботу — до 28 градусов мороза. Днем – минус 20-22 градуса. На севере Западной Сибири местами ивжнтхх температура понизиться ночью до минус 33-38 градусов.

Снижение температуры ожидается также в центральных районах Красноярского края, в Якутии, Мурманской области и Архангельске. Холоднее всего уже сейчас в Верхоянске, где морозы до минус 55 градусов, к выходным "потеплеет" до минус 46.

Зима пришла и в Московский регион, где До конца недели ожидается небольшой снег. В свою очередь, здесь 30 и 31 января будет от -3 до +2 градусов.