Астролог Глоба назвала 5 знаков Зодиака, у кого закончится черная полоса в начале февраля 2020 года

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Тамара Глоба рассказала, кого ожидает окончание череды неудач в ближайшее время.

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на первую неделю февраля, особо выделив пять из них. По мнению эксперта, именно люди, рожденные под этими знаками встретят в наступающем месяце окончание черной полосы.

Пережившие множество потрясений в прошлом Близнецы поймут, что уже 1 февраля 2020 года для них закончится череда событий, приносящих волнение. У вас окончится негативный период, и уже в ближайшее ивжнтхх время вы наконец будете радоваться жизни.

Склонные к борьбе за собственное счастье Львы также поймут, что в их жизни закончилась черная полоса. Вас ожидает позитив и счастье. Портившие личную жизнь проблемы покинут вас, а на службе произойдут благоприятные перемены.

Негативный период в жизни Дев тоже подходит к концу. Поворот в вашей судьбе произойдет в начале февраля и изменит вашу жизнь в совершенно другой вектор. Вас начнет замечать начальство в позитивном ключе, и это приведет к росту финансового дохода.

Разворот в судьбе ожидается и у Стрельцов. Вы переживете подъем и расцвет своих жизненных сил. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку. Время подходит для воплощения в жизнь сокровенной мечты.

Благоприятный период с февралем 2020 придет в жизнь Рыб. Вы почувствуете положительные изменения уже с 1 числа. Жизнь наполнится счастьем и благостным настроением. Проблемы удивительным образом начнут решаться сами собой.

Ранее TopNews писал о том, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2020.