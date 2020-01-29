Известный американский нейрохирург назвал правила здорового старения

Содержание:

Диета

Движение

Нет ловушкам современного общества

Зарядка для мозга

Укрепление костей

Забота о зрении и слухе

Знаменитый нейрохирург Джозеф Марун сейчас является старшим вице-президентом Американской академии по борьбе со старением и не устает повторять, что ключом к здоровой и долгой жизни является предотвращение болезней до их возникновения.

Он с горечью констатирует, что люди, столкнувшись с тяжелыми заболеваниями, тратят огромные деньги на то, чтобы вылечиться. А между тем для того, чтобы оставаться здоровыми, необходимы сущие копейки на питание.

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«Старение и воспаление идут рука об руку», — поведал доктор в интервью Newsmax. Джозеф привел несколько способов, которые, как он говорит, будут способствовать здоровому старению. Это когда человек стареет только по паспорту, но остается молодым и снаружи, и изнутри.

Диета

Неправильное питание — основная причина появления воспалений. Нейрохирург советует избегать насыщенных жиров, которые стимулируют гены в клетках накапливать жира для производства воспалительных цитокинов, которые связаны с диабетом и сердечно-сосудистыми недугами. А вот рыбу, морепродукты и овощи, в которых много омега-3, желательно есть как можно чаще. Причем, людям всех возрастов.

Движение

«Человеческое тело создано для движения», — говорит доктор Марун. Упражнения помогут не только согнать лишние килограммы и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Физические нагрузки высвобождают антидепрессантоподобный гормон в мозге. Гормон называется BDNF и вместе с нейротрансмиттерами может улучшить настроение, сон и стимулирует рост новых клеток.

Нет ловушкам современного общества

Под ними специалист подразумевает фастфуд с трансжирами, автомобильные выхлопы, бытовую химию и так далее. Надо, по возможности, избегать их. Не кушать вредную еду, как бы не был велик соблазн, по возможности выбираться за город, поближе к природе.

Зарядка для мозга

Мозг не должен отдыхать. Решение задач, ребусов, головоломок — то, что надо. Болезни Альцгеймера и Паркинсона имеют воспалительные компоненты. Поскольку в наших клетках мозга содержится до 40% омега-3 жиров, имеет смысл увеличить потребление продуктов, содержащих их — можно в добавках, можно в натуральном виде — увеличив потребление рыбы.

Укрепление костей

Как бы молодо человек не выглядел, с возрастом его кости становятся более хрупкими, а ведь они не только обеспечивают структуру тела, они являются важным резервом минералов, таких как кальций, медь, цинк и другие. «Гормональные изменения как у мужчин, так и у женщин из-за старения изменяют плотность костей и снижают прочность», — говорит Марун. «Ходьба, бег и тренировка с отягощениями могут замедлить потерю костной массы по причине старения», — уверяет он.

Забота о зрении и слухе

По мере старения зрение ухудшается, может развиться глаукома и дегенерация желтого пятна. Слух и чувство вкуса также снизятся. Врач рекомендует избегать воздействия ультрафиолетового излучения от солнца, которое может вызвать образование катаракты, и избегать чрезмерного шума, чтобы уменьшить потерю слуха.

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