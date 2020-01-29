Забронювали цілий ресторан: виписали чоловіка, якому в Ковелі пересадили серце

56-річний Василь Міговка з Білої церкви отримав «нове» серце в рамках першої за 15 років трансплантації серця в Україні. У вівторок, 28 січня чоловіка виписали з лікарні.

Про це повідомляє на сторінці у фейсбуці керівниця Всеукраїнської платформи донорства Ірина Заславець.

Ірина пише, що Василя Михайловича, якого прооперували 24 грудня, сьогодні виписують з Інституту серця. На фото лише третина його великої родини, яка приїхала до Києва. Одразу з лікарні поїдуть святкувати — забронювали цілий ресторан

«Дивовижно як на очах міняються люди!

Сивим і виснаженим цей чоловік, по центру світлини, був ще місяць тому. Із серцем, яке знищила застуда, йому давали хіба кіль місяців життя. Він буквально згасав.

І подивіться на нього зараз! Це ж небо і земля. І не лише завдяки пофарбованому волоссю. Василь Міговка повний сил і енергії. Завдяки донорському серцю, яке тепер б’ється у його грудях. Каже: «життя тільки починається». І жити його він нарешті зібрався для себе!

Я ж вкотре хочу подякувати тим, завдяки кому Василь Міговка отримав цей свій другий шанс. Та найбільше подяка — людям, імен яких ми не знаємо — 46-річному чоловікові, який того дня помер, і його сестрі, яка підписала згоду на донорство і врятувала три життя», — йдеться у дописі.

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