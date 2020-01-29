«Шаг к миру» и «историческая возможность». Трамп огласил «сделку века»

МОСКВА, 28 января/ Радио Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной США «сделки века», передает РИА Новости.

По словам американского лидера, документ по ближневосточному урегулированию насчитывает 80 страниц, и это самый детальный документ по этому вопросу. «Сделка века» была представлена Трампом во вторник.

Американский лидер заявил, что Израиль, соглашаясь с условиями сделки, делает гигантский шаг к миру.

«Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение (предложенный США план) в качестве основы для переговоров», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что сделка является исторической возможностью для палестинцев.

«Я хочу, чтобы эта сделка была превосходной для Палестины. Сегодняшнее соглашение – это историческая возможность для палестинцев, чтобы наконец-то добиться формирования независимого государства. После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет», – считает американский президент.

По его словам, палестинцы «заслуживают лучшей жизни», однако попали в «ловушку террористической активности».

Так называемая «Сделка века», которую анонсировал Трамп, предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского, передает агентство Reuters.

Сам Трамп уточнил, что Иерусалим останется неделимой столицей.

В данный момент процесс мирного урегулирования Палестины с Израилем приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, а Восточный Иерусалим хотят сделать столицей государства. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Путин проведет встречу с Нетаньяху в России.